Küçük kızı, FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin liralık altını çaldı

ÇANAKKALE'de yaşayan C.U.'yu (12) FETÖ tehdidiyle kandırıp 300 bin lira değerinde altın ve parayı alarak kaçan Akın O. (47) polisin takibi sonucu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Olay dün saat 14.30 sıralarında Cevat Paşa Mahallesi'nde yaşandı.Önceden belirledikleri aileyi takibe alarak anne ve babanın dışarıda oldukları anda evin telefonunu arayan Akın O. (47) o sırada evde bulunan C.U.'ya (12) kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttı. Ardından da küçük kıza, babasının adının FETÖ dosyasında geçtiğini, FETÖ şüphelilerinin evlerine altın ve para koyduklarını ve bunları gelecek olan polis memuruna vermesini istedi. Ardından polis gibi eve giden Akın O., küçük kızdan 300 bin lira değerindeki altın ve parayı alarak kayıplara karıştı.

HEMEN OLAY POLİSE BİLDİRİLDİDolandırıldığını anlayan ailenin, haber vermesi üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. MOBESE ve çevredeki kameralar incelenirken; şüphelinin bir ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, ticari taksiyi takibe alırken A.O.'yu, altın ve paralar ile birlikte Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakaladı. Çanakkale'ye getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı