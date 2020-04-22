Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,... - Haber
Samsun, Anne

Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,...

Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne" Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı Samsun'da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor Haftalardır evlerine gidemeyen...

22.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:27
Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: '1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,...

Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne"

Sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı

Samsun'da 347 sağlık çalışanı otel ve misafirhanelerde konaklıyor

Haftalardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının aile özlemi

SAMSUN - Korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçıların ailelerine olan karşılıklı özlemleri sürüyor. Samsun'da haftalardır evlerine gidemeyen sağlıkçıların aileleri ile yaptığı görüntülü konuşmalar duygulandırdı.

Korona virüs hastalarının tedavisinde görev alan sağlık personeli ile diğer hastanelerdeki çalışanlar, yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Samsun'da virüs ile mücadele eden ve ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmeyen 347 sağlık çalışanı Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda ayarlanan otellerde ve tesislerde konaklıyor.

"1 dakika eve gelsen olmaz mı anne, kahramansın anne"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlık çalışanlarının kaldığı otele giderek moral ziyaretinde bulundu. Çalışanlar ile tek tek sohbet Müdür Oruç onların her daim yanında olduklarını belirtti. Ziyarette ayrıca çalışanların aileleriyle yaptıkları görüntülü konuşmalar duygulandırdı. Bazı çocukların annelerini özlemlerini söylerken "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne", "Kahramansın anne" gibi ifadeler yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık çalışanlarımız fedakarlık örneği göstererek ailelerinden uzak kalmaktadırlar. Çalışanların gıda, barınma, lojistik gibi ihtiyaçlarını gidermek için bir planlama yaptık. Sağlıkçılar bizim başımızın tacıdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onları bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. Bu korona virüsünü yeneceğiz. Samsun Valiliği koordinasyonunda gerekli çalışmayı başlattık. Şu an il merkezinde 277, ilçelerde yaklaşık 70 personel olmak üzere toplam 347 personelin belirlenen otel ve tesislerde konaklıyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır ailesini göremiyor

Muazzez Akyıldız Gazi Devlet Hastanesinde klinik hemşiresi olarak görev yapan Muazzez Akyıldız, yaklaşık 1 aydır ailesini göremiyor. Her gün onlara karşı özlem duyduğunu dile getiren Akyıldız, "Aileme korona virüs bulaştırma kaygısından dolayı müdürlüğümüzün sağladığı bir otelde konaklıyoruz. Yaklaşık bir aydır ailemi göremiyorum. Uzun bir süre oldu. Bu süre zarfında hiç bir şekilde ailemi görmedim. Tabii, görüntülü olarak konuşuyoruz. Şöyle bir durum var. Yanlarına gidebileceğini bilmek ama gidememek başka bir duygu ama şuan yaşadığımız çaresiz bir duygudur. Gidemeyeceğimizi biliyoruz. Sarılamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Bunlar insani ihtiyaçlar. Ne kadar dirayetli durmaya da çalışsan modumuz baya düşürüyor" diye konuştu.

"Hiçbir şekilde cepheden kaçmayacağız, kaçmadık"

10 gündür ailesini göremeyen Gazi Devlet Hastanesinde sürveyans hemşiresi olarak çalışan Ümran Temur'un ise çocukları ile yapmış olduğu görüntülü konuşma hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Çocuklar annelerine karşı kahraman anne diye hitap etti. Korona virüsü sürecini en iyi şekilde yürüttüklerini vurgulayan Temur, "Onları çok özledim. Sonuçta bu süreç ve bu süreci atlamak için bu tür olaylara katlanmak zorundayız. Önemli olan bu sürecin hayırlısı ile bitirmek ve herkesin normal hayatına dönmesini sağlamak. Biz bunlar için eğitim aldık. Hiçbir şekilde cepheden kaçmayacağız. Bizim istediğimiz Türkiye'nin evde kalmasıdır. Biz onlar için hep görevimizin başındayız. Gözleri arkalarda kalmasın biz her zaman buradayız" şeklinde konuştu.

"Tek isteğim insanlar evlerinde kalsınlar"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Deniz Taşkan ise bu virüs sürecini en iyi şekilde üstesinde geleceklerini söyleyerek, "Şu anda korona virüs hastalarına bakıyoruz. Zor bir süreç tabii ki. Bu süreçte hem yönetimde ki kişiler hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayesinde çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. İlk başta adaptasyon sorunumuz oldu. Şuan çok iyi bir şekilde üstesinden geliyoruz. 10 gündür ailemden ayrı kalıyorum. Onları çok özledim. Tabi bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Tek isteğim insanlar evlerinde kalsınlar" ifadelerini kullandı.

Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: '1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,...

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haber
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haber
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haber
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Harun Tan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Shane Larkin Rüştü Reçber Malcolm Thomas Hikmet Karaman Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Küçük kızdan sağlık çalışanı annesine duygulandıran çağrı: "1 dakika eve gelsen olmaz mı anne,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:13:52. #1.14#
title