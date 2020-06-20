Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada
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Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada

Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti Darp anı cep telefonuyla görüntülendi Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti.

20.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:06

Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada

Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti

Darp anı cep telefonuyla görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti. Darp anı cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sularında Yunus Emre Mahallesi 15.sokakta meydana geldi. F.A. idaresindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 7 yaşındaki geçen Y.Ö.'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası mahalleli sürücü F.A.' yı darp etti. Darp edilen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada

Kaynak: İHA

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