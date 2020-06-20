Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı
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Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti.

Küçük kıza çarpan sürücüye meydan dayağı
20.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:52

Sivas'ta karşıdan karşıya geçtiği esnada 7 yaşındaki çocuğa çarpan sürücüyü mahalleli darp etti. Darp anı cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sularında Yunus Emre Mahallesi 15.sokakta meydana geldi. F.A. idaresindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil sokak üzerinde karşıdan karşıya geçen 7 yaşındaki geçen Y.Ö'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası mahalleli sürücü F.A.' yı darp etti. Darp edilen sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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