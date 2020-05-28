Küçük kız, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
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Küçük kız, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Küçük kız, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Malatya'da karnına demir korkuluklar saplanan küçük kız itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

28.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:05

Küçük kız, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da karnına demir korkuluklar saplanan küçük kız itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efe Sokakta bulunan bir apartmanın demir korkuluklara tırmanan küçük kızın dengesini kaybetmesi sonucunda korkuluklar karnına saplandı. Küçük çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı görünce durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun karnına saplanan demiri kesmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından demir, demir kesme makinesi ile kesilirken yakınları küçük çocuğun ellerini tutarak sakinleşmesini sağladı. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından demirin kesilmesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen küçük kız çocuğu ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, karnına saplı halde bulunan demir ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçük kız, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

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