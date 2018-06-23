Küçük Kız Cumhurbaşkanını Göremediği İçin Ağladı

Küçük kız cumhurbaşkanını göremediği için ağladı

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine götürülmeyen minik kız ağlamasıyla internette fenomen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine götürülmeyen küçük kız 'ben Cumhurbaşkanını görmek istiyorum' diyerek ağlaması internette fenomen oldu. Erdoğan'ı göremediği için göz yaşı döken küçük kız, annesinin "televizyonda izle" demesi ise sinirlenerek, "Ben onu canlı görmek istiyorum" dedi.

Babasının, Erdoğan'ın miting yaptığı 15 Temmuz Demokrasi meydanında da olduğunu öğrenen kız, "tamam o zaman beni gelsin alsın" diyor. Trafik olması nedeniyle alamayacağını söylenen kız, "Banane ben görmek istiyorum" diye feryadını sürdürdü

Küçük kız, kendisinin de Erdoğan'ı görmediğini söyleyen annesine ise, "Sen benim kadar niye merak etmiyorsun" diyerek ağlamasına devam etti.

"Yeni cumhurbaşkanını görürsün" denmesi üzerine sinirlenen küçük kız, "Muharrem İnce'yi mi görecem, ben. Olmaz. O Cumhurbaşkanı olmasın" diye sitem ediyor.