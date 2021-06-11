Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı
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Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı

Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de D-100 karayolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi.

Kadıköy'de D-100 karayolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi.

Kadıköy'de D-100 karayolunda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuğu arasında yatan çocuğun orada uyuduğu görüldü. Uyuyan çocuğu gören diğer yolcular şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği gözlendi. O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı
Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı
Küçük kız çocuğunu arabanın arka camına yatırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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