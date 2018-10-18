Küçük Kız Çocuğuna Telefonla Tacize Gözaltı

Samsun'da 13 yaşındaki kız çocuğunu telefonla arayarak taciz ettiği iddia edilen 1 zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki kız çocuğunu telefonla arayarak rahatsız edip buluşma teklifinde bulunduğu iddia edilen O.Ö. (32), şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. O.Ö., aradığı telefon numarasını internetteki eskort sitelerinden aldığını iddia etti.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN