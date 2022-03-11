Küçük Kız Çocuğu Şarkılarıyla Sığınaktakilere Moral Verdi
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki bir sığınaktakiler küçük kız çocuğunun şarkılarıyla moral buldu.
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki bir sığınaktakiler küçük kız çocuğunun şarkılarıyla moral buldu. 7 yaşındaki Amelia'nın şarkı söylediği anın görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Ukrayna'dan işgal nedeniyle ayrılanların sayısı 2 milyonu geçti. Geride kalanlar arasından binlerce kişi de sığınaklarda kalmaya devam ediyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel