Küçük Kız Çocuğu Şarkılarıyla Sığınaktakilere Moral Verdi

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki bir sığınaktakiler küçük kız çocuğunun şarkılarıyla moral buldu. 7 yaşındaki Amelia'nın şarkı söylediği anın görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Ukrayna'dan işgal nedeniyle ayrılanların sayısı 2 milyonu geçti. Geride kalanlar arasından binlerce kişi de sığınaklarda kalmaya devam ediyor

DailyMotion.com / Güncel