Küçük Kerim'i arama çalışmaları devam ediyor

Küçük Kerim'i arama çalışmaları devam ediyor -Kozalak toplamak için çıktığı alanda kaybolan küçük Kerim'e Burdur seferber oldu Burdur'un Altınyayla İlçesi Asmabağ Köyü'nde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'i arama çalışmaları...

Küçük Kerim'i arama çalışmaları devam ediyor

-Kozalak toplamak için çıktığı alanda kaybolan küçük Kerim'e Burdur seferber oldu

BURDUR - Burdur'un Altınyayla İlçesi Asmabağ Köyü'nde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'i arama çalışmaları devam ediyor.

Burdur'un Altınyayla ilçesi Asmabağ Köyü'nde dün öğle saatlerinde kaybolan ve haber alınamayan otizmli, işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney'i arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla devam ediyor. Konuşma ve işitme engelli olduğu için daha da zorlaşan arama çalışmalarına kokuya duyarlı K-9 köpekleriyle yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda devam edilirken Jandarma ekipleri, drone ile Kerim Can Güney'den iz bulmaya çalışıyor.

AKUT aramayı sonlandırdı

Dün öğle saatlerinde kaybolan ve hala haber alınamayan Kerim Can Güney'i arama çalışmalarına katılan AKUT Denizli ve Kuşadası ekipleri, tüm bölgelerin aranmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamaması nedeniyle arama çalışmalarını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA