KÜÇÜK KEREM DOĞUM GÜNÜNÜ 'SOKAĞA ÇIKAMAYANLAR'LA KUTLADI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul DHAÜmraniye'de bir baba, 4 yaşına giren oğlunun doğum gününü kapının önünde pasta keserek kutladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul DHA

Ümraniye'de bir baba, 4 yaşına giren oğlunun doğum gününü kapının önünde pasta keserek kutladı. Bina sakinleri ise kutlamaya pencerelerden alkış tutarak eşlik etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye Huzur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Kenan Kendir, 4 yaşına giren oğlu Mehmet Kerem Kendir'in doğum gününü oturdukları binanın önünde kutladı. Koronavirüs nedeniyle kutlama yapamayan aile, doğum günü için ellerindeki pastayla bina kapısının önüne çıktı. Küçük Kerem, pastasının mumlarını üflerken, bina sakinleri doğum günü kutlamasına pencereden katıldı. Bina sakinlerinin alkışlarıyla yapılan kutlama cep telefonu kameralarına kaydedildi.

HEM OĞLUMA HEM DE HEMŞİRE OLAN EŞİME GÜZEL BİR ANI OLDUOğluna doğum günü süprizi yapan baba Kenan Kendir "Eşim özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyor.Okulların tatil edilmesiyle beraber iki çocuğuma evde ben bakıyorum. Koronavirüs nedeniyle iki çocuğumda uzun süre evden çıkmadı. Dünde oğlumun doğum günüydü 4 yaşına bastı. Ailemden habersiz böyle bir sürpriz yapmak istedim. Komşularımda bu konuda yardımcı oldular. Hem oğluma hem de bu zorlu süreç de hemşire olan eşime güzel bir anı oldu." diye konuştu. Bina sakinlerinin alkışlarıyla yapılan kutlama cep telefonu kameralarına kaydedildi.

EK GÖRÜNTÜ/////////////////-Küçük Mehmet'in camdan el sallaması-Baba Kenan Kendir ile röp-Komşuları ile röp-Binadan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Görüntü dökümü: ----------------------Binadan çıkan baba ve oğul-Babanın mumları yakması-Çocuğun mumları üflemesi-Pencerelerden alkışlarla kutlamaya katılan bina sakinleri

-Genel ve detay

19.04.2020 - 12.05 - Haber Kodu : 200419072

Kaynak: DHA