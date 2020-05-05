Küçük karavanlara talep arttı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, karavan üretilen firmanın yönetim kurulu başkanı Engin Başoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle karavana taleplerin arttığını, en büyük ilginin ise trafik tescil kaydı gerekmeyen, 750 kilo altındaki karavanlara gösterildiğini söyledi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, karavan üretilen firmanın yönetim kurulu başkanı Engin Başoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle karavana taleplerin arttığını, en büyük ilginin ise trafik tescil kaydı gerekmeyen, 750 kilo altındaki karavanlara gösterildiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatili planı yapan ailelerin kalabalık oteller yerine karavanlara yönelmesi, sektörde büyük patlamaya neden oldu. Birçok üretici firma, teslimat sürelerini 4 ile 6 haftada sağlarken, en çok tercih edilen modeller ise ruhsat ve tescil gerektirmeyen, 750 kilo altındakiler oldu. 4 kişilik, içinde duşu ve güneş paneli bulunan karavan modellerinin günde ortalama 6 adet satıldığını belirten Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, "Koronavirüs çıktığından beri talepler fazlalaştı. İnsanlar otelleri istemedikleri için çadır ve karavan turizmine yöneldi. Biz de bunu fark ederek zaten erkenden tedbirlerimizi aldık" dedi.Karavan satın almanın lüks olmaktan çıktığını söyleyen Başoğlu, "Türkiye şartlarında 4 kez 10'ar günlük tatil parasıyla rahatlıkla karavan alınabiliyor ancak sanırım çok abartılıyor bazı şeyler. Bu ürettiğimiz 4 kişilik karavanlar tüm ev konforunu sağlıyor. Her türlü lüksü var, tuvalet, duş sistemi, havalandırması, masası, buzdolabı, gerekirse ısıtıcı, güneş enerjisi gibi imkanları var. Bunların bazıları evlerde bile yok. Ortalama 35 bin TL'den başlayan fiyatlar var, aksesuarlarla bu fiyat artıyor" diye konuştu.

Engin Başoğlu, tescil kaydı gerekmemesi nedeniyle en çok tercih edilen modellerin 750 kilo altındakiler olduğunu dile getirerek, "Örneğin; 'Caretta Uncle' serimiz 4 kişilik bir karavan. İçerisinde mutfağı, duşu ve elektrik panelleri, oturma grubu var. Buna rağmen 750 kilo altında bir model bu. 750 kilo altındaki karavanlarda trafik tescil kaydı yapılmıyor, dolayısıyla vatandaşlar hiçbir kayıt sorumluluğu olmadan araçlarının arkasına bu karavanları bağlayarak yolculuğa çıkabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA