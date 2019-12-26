26.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:23

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Küçük Joe"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Küçük Joe", laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorgulamaya açıyor.

Başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan'ın oynadığı filmi Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner yönetti.

Kaynak: AA

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