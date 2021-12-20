Küçük işletmelerin yüzde 70'i siber saldırılara maruz kalıyor

Ponemon Enstitüsü'nün "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Siber Güvenliğin Durumu" araştırmasına göre küçük işletmelerin yüzde 70'i siber saldırıya maruz kaldıklarını belirtiyor. Bu bağlamda, güvenlik konusunda sınırlı kaynakları sebebiyle siber saldırıların hedefi haline gelen küçük işletmelerin, etkili çözümlerle özellikle fidye yazılımı saldırıları karşısında Zyxel, sunduğu çözümle maksimum ağ güvenliği elde edebileceğini açıkladı.

Güvenlik konusunda sınırlı kaynakları sebebiyle siber saldırıların hedefi haline gelen küçük işletmelerin, etkili çözümlerle özellikle fidye yazılımı saldırıları karşısında Zyxel, sunduğu çözümle maksimum ağ güvenliği elde edebileceğini açıkladı. Zyxel, güvenlik duvarı ATP 100 (Advanced Threat Protection) ile, küçük işletmelerin veri ağlarını güvence altına alırken, USG FLEX 100 çözümü ise tüm güvenlik ihtiyaçlarına cevap vererek iş sürekliliğini garanti altına aldığını duyurdu.Küçük işletmeler her iki çözümü de bulut tabanlı ağ yönetimi olan Nebula üzerinden kolayca yönetebiliyor.

Ponemon Enstitüsü'nün "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Siber Güvenliğin Durumu" araştırmasına göre, küçük işletmelerin yüzde 70'i siber saldırıya maruz kaldıklarını belirtiyor. Bu saldırılar arasında en yaygın olanı ise fidye yazılımları. Küçük işletmelerin yüzde 80'i ise fidye ödemek durumunda kalıyor. Aynı araştırma, siber suçluların özellikle B2B firmaları hedef aldığını ve bu firmaların yarısından fazlasının fidye yazılımı saldırılarından etkilendiğini ortaya koyuyor. Küçük işletmelerin bu saldırılara hazırlıksız yakalanmalarının en önemli nedeni güvenlik teknolojilerine yatırım yapmanın çok maliyetli olduğu konusunda yanlış bir kanıya sahip olmaları. Halbuki uğradıkları siber saldırıların işletmelere maliyeti çok daha yüksek olabiliyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN ETKİLİ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Siber saldırılardaki ilk savunma hatlarından biri güvenlik duvarıdır. İşletmelerin değerli verileri ve siber saldırganlar arasında bir duvar örmesi gerekiyor. Son dönemde kolay hedef olmaları nedeniyle özellikle hackerlar tarafından tercih edilir hale gelen işletmelere içinde oldukları bu zor durum karşısında destek vermek isteyen Zyxel Networks'ün Türkiye Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, "Güvenlik duvarı USG FLEX 100 Serisi, küçük işletmeler için maksimum ağ güvenliği sunuyor. USG FLEX 100, güvenlik duvarlarından korumayı otomatik yanıtlarla erişim noktalarına doğru genişletirken ve güçlendirirken bulutta tek bir yönetim platformu sağlar. Yenilikçi güvenlik duvarı çözümü küçük işletmelerin bağlanmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için bulut esnekliği ve işbirlikçi koruma ile 5 kata kadar UTM performansı sunuyor ve güvenlik duvarı performansını olabildiğince artırıyor. Nebula'nın kapsamlı buluttan yönetilen çözümünün bir bileşeni olan USG FLEX 100, kurumların Zero Trust Ağ Güvenliği yaklaşımını merkezi hale getiriyor" dedi.

Zyxel'in son yayınladığı güncelleme ile USG FLEX 100 firewall'un, serinin diğer çözümleri ile Nebula'yı küçük işletmeler için en kapsamlı bulut ağı çözümü haline getiren sağlam ve akıllı ağ güvenliği özelliğini platforma taşıdığını söyleyen Erünsal, "Nebula'ya USG FLEX firewall'ların eklenmesi, ağ yöneticilerine kötü amaçlı yazılımlardan koruma, Saldırı Tespit ve Önleme (IDP) ve URL tehdit filtreleme ile anomalileri belirleyebilen kural tabanlı güvenlik politikaları kullanma imkanı veriyor. Firewall'lar, kendilerine bağlı istemcilerden herhangi birinde bir tehdit tespit ederse, otomatik olarak Nebula Kontrol Merkezi ile eşleşip, güvenlik politikasını ağdaki tüm kurumsal AP'lere iletiyor. Bu sayede, güvenlik ihlali altında bulunan sınırdaki istemci engelleniyor ya da karantinaya alınarak tehdit ve zarar önleniyor" diye konuştu.

ZYXEL'İN GÜVENLİK DUVARI

ATP 100 Serisi'nin (Advanced Threat Protection), küçük işletmelerin veri ağlarını güven altına aldığını aktaran Erünsal, "Ürün, bulut tabanlı Sandboxing özelliği ile öne çıkıyor. Bilinmeyen tehditlerin yayılmasını önlemedeki en etkili çözümlerden biri olan Sandboxing, genellikle iyi gizlenmiş zararlı kodlar içerebilecek dosyaları tanımada kullanılıyor. Bu özellik sayesinde ATP 100 Serisi güvenlik duvarı, dışarıdan ağa saldırı veya tanımlanamayan bir program olduğunda zararlı virüslere karşı en efektif önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

Erünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak merkezi şekilde yönetilen, bulut tabanlı Nebula ailesine gelişmiş ağ güvenliği özellikleri ekleyerek ATP firewall yazılım güncellemesini yayınladık. Söz konusu güncelleme ile gelen korumalı alan ve reputation filtreleri, küçük işletmelerin merkez ofislerini güvence altına almalarını kolaylaştırıyor. ATP'nin Nebula ailesine eklenmesi, halihazırda milyarlarca kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan ve sürekli büyüyen bir bulut veri tabanından yararlanarak sistemin savunma ve yanıt yeteneklerini üst seviyeye taşıyor."

Sundukları yeni çözümler ve halihazırdaki ürünlere gelen güncellemelerle küçük işletmelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Erünsal, fidye yazılımı saldırılarından korunma konusunda, "E-postaları, uç noktaları, web sitelerini ve harici sürücüleri taramak için Sandboxing gibi gelişmiş tehdit koruma teknolojilerini kullanın. Olağan dışı faaliyetleri önceden belirlemek için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak iş verilerinizi yedekleyin. Tüm bilgisayarlarınızı ve diğer cihazlarınızı tamamen yamalı ve güncel tutun. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen dosya ve bağlantıları açın. Çalışanlar ve yöneticiler arasında güvenlik konusundaki ayrıcalıkları kaldırın ve çok faktörlü doğrulama gibi sıkı erişim politikaları belirleyin" önerilerinde bulunarak sözlerini noktaladı.