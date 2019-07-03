Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Bir sene önce kanser teşhisi konulan ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti. İskender'in ölümü başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu.

Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Asıl adı Derman İskender Över olan Küçük İskender'e geçtiğimiz sene Haziran ayında kanser teşhisi konuldu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Kahreden haberi alan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını acıyı paylaştı. İşte ünlü isimlerin Küçük İskender paylaşımları...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.