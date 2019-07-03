Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Bir sene önce kanser teşhisi konulan ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti. İskender'in ölümü başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu.
Asıl adı Derman İskender Över olan Küçük İskender'e geçtiğimiz sene Haziran ayında kanser teşhisi konuldu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Kahreden haberi alan birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını acıyı paylaştı. İşte ünlü isimlerin Küçük İskender paylaşımları...
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