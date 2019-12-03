Küçük Hira Nur'un yaralanması davasında ATK raporu: "Suç 'kasten yaralama' kapsamında"

03.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00

Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan Barış Balcı'nın yargılandığı davada, silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı. Raporda, küçük kızın vücudunda oluşan harabiyete göre sanığın suçunun 'kasten yaralama' kapsamında kaldığı kaydedildi.



Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı yaraladığı iddiasıyla Barış Balcı'nın 23 yıla kadar hapsi istemiyle yargılandığı davada mahkeme, küçük kızı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti. Rapor, dava dosyasına girdi.



"Sırtından av tüfeği saçma tanesi çıkarıldı"



Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Hira Nur Demircan'ın sırtından 1 adet av tüfeği saçma tanesinin çıkarıldığı, vücutta herhangi bir kemik kırığının tarif edilmediği, vücuttan çıkarılan saçma tanesinin deformasyona uğramış olduğu, bu deformasyonun saçmanın vücuda girmeden önce sert bir cisme çarpıp sekmesi sonucu oluştuğu vurgulandı.



ATK: "Suç 'kasten yaralama' kapsamında"



Raporda, Adli Tıp Kurumunun olaylarda kullanılan silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları yönünde bir değerlendirme yapmadığı kaydedilirken, yaralanmanın küçük kızın vücutta oluşan harabiyete göre 'kasten yaralama' ve 'nitelikli kasten yaralama' suçları kapsamında kaldığına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde Hira Nur Demircan'ın Pendik Dumlupınar Mahallesinde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatılmıştı.



Aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı'nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği belirtilmişti.



Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı'nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hiranur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği, beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatılırken, Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA