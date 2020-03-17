Küçük Hira, ihtiyaç sahipleri için resim yaptı
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Hatice Çarpar, Niğde, Yaşam

Küçük Hira, ihtiyaç sahipleri için resim yaptı

Niğde'de 5 yaşındaki Hatice Hira Sevmez anlamlı bir kampanyaya imza attı.

17.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:48
Küçük Hira, ihtiyaç sahipleri için resim yaptı

Niğde'de 5 yaşındaki Hatice Hira Sevmez anlamlı bir kampanyaya imza attı. Hatice Hira yapmış olduğu resimleri açtığı sergi ve sosyal medya üzerinden sattı ve elde ettiği gelirle 6 ihtiyaç sahibi aileye gıda, 30 çocuğa da kışlık bot, mont yardımında bulundu.


Hatice Hira'nın yardıma muhtaç aileler için resim yapıp satacağını sosyal medya üzerinden duyuran annesi Neşe Sevmez, kampanyanın beklediklerinden daha çok ilgi gördüğünü söyledi ve resimleri satın alanlar sayesinde 4 bin Türk Lirası gelir elde ettiklerini söyledi. 6 aileye gıda, 30 çocuğa da kışlık mont, bot gibi kıyafet yardımı yaptıklarını söyleyen Neşe Sevmez, "Kızım 5 yaşında ve resim yapmayı çok seviyor yine bir gün resim yaparken 'annecim resimleri satıp kitap alamayan arkadaşlarıma kitap almak istiyorum' dedi. Bende 'İhtiyaç sahiplerini giydirelim bir faydamız olsun' dedim. Yapmış olduğu resimleri sosyal medyada paylaştım aslında hiç beklemiyordum ama çığ gibi büyüdü tanıyan arkadaşlarımız hatta tanımayanlar bile resim satın almak istediklerini söylediler. Resimleri sattık iyi de bir gelir elde etmiş olduk. Bu şekilde ihtiyaç sahibi olan bu karda kışta montu botu olmayan çocukları giydirdik. Aynı zamanda 6 aileye de gıda yardımında bulunduk ben kızımla gurur duyuyorum ve bu yardıma katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.


Hatice Hira'nın başlattığı kampanyaya destek olan ve resim satın alan Talip Daş, "Sosyal medyada gezerken Hatice Hira'nın yaptığı resimlere rastladım annesinin bir kampanya yaptığını gördüm. İhtiyaç sahiplerine verecekmiş. Resimlerden elde ettiği geliri bende kendi desteğimi göstermek ve bazı resimler gayet başarılı Hatice Hira'nın da daha iyi yapacağını düşünerek destek vermek istedim" dedi.


Nalan Demirkol ise, "Hatice Hira'nın başlattığı yardım kampanyaya destek olmak istedim ve Hatice Hira'nın çizdiği resimlerden bir tane satın aldım. Bu yardım kampanyasında bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.


Hatice Hira'nın açmış olduğu sergiden resim satın alan Mahmut Sami Eyceoğlu da, "Gençlik Merkezine geldiğimde resim sergisi ile karşılaştım. Hatice Hira gibi küçük bir kızın resim yapıp da bu resimlerden elde edilen paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını öğrendiğimde çok mutlu oldum benimde bir katkım olsun istedim. Katkım sonucunda eğer bir aileye yardımım dokunduysa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.


Resimlerin satışından elde edilen 4 bin lira ile alışveriş yapan aile, daha önce belirlenen içlerinde Suriye ve Türkmen göçmenlerinin de bulunduğu evleri ziyaret ederek almış oldukları gıda ve kıyafetleri teslim etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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