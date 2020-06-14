Küçük Hatice'den sokak hayvanları için örnek davranış
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Küçük Hatice'den sokak hayvanları için örnek davranış

Denizli'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı.

Küçük Hatice'den sokak hayvanları için örnek davranış
14.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:46

Denizli'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi mahallesindeki evlerin önüne sokak hayvanları için plastik borudan su ve mama kabı yaptı. Bu davranışıyla takdir toplayan ve büyüklerine örnek olan minik Hatice çağrıda bulunarak, "Siz de evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz" dedi.

Buldan ilçesi Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Hatice Gökçe, büyüklerine örnek olacak bir davranış sergiledi. Minik Hatice, Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerin önüne plastik borudan yaptığı düzenek ile sokak hayvanlarını unutmadı. Hatice Gökçe, evlerde artan yemekler ya da harçlığından arttırdığı paralar ile aldığı kedi ve köpek mamalarını yem ve su düzeneğine bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Hatice başlattığı uygulamanın daha da yayılması için çağrıda bulunarak, "ben evimin önüne bir kap su ve yem koydum. Siz de evlerinizden artan yiyeceği bir kaba koyarak sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Böylece sokak hayvanların hepsini mutlu edersiniz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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