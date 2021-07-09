Küçük Hafızlardan Sayın Valimize Ziyaret

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan Asya ve Elif isimli öğrencileri makamında kabul etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan Asya ve Elif isimli öğrencileri makamında kabul etti.

Sayın Valimiz, Asya Değirmenci'nin 8, 5 ayda, Elif Nisa Celep'in ise 9 ay gibi kısa sürede hafızlıklarını tamamlamalarından dolayı kendilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Habermetre