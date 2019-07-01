Küçük futbolcular yolculuk sırasında kitap okuyor

BURDUR'da U11 ve U12 Ligi'nde mücadele eden Bucak Gençliksporlu futbolcular, karşılaşmalara giderken yolculuk sırasında kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için yolculuklarını kitapsız geçirmeyen futbolcular, rakiplerine de kitap hediye etti.

Burdur'da U11 ve U12 Ligi'nde lider durumda olan Bucak Gençliksporlu küçük futbolcular, örnek bir harekete imza attı. Her hafta maçlarını oynamak için Bucak'tan Burdur'a gelirken yolculuk esnasında otobüste kitap okuyan Bucak Gençliksporlu futbolcular, oynadıkları son maç için seremoniye çıktıklarında rakiplerine de kitap hediye etti.

Bucak Gençlikspor Antrenörü Mesut Altun, çocuklara küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, "Bucak Gençlikspor ailesi olarak çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için bir kampanya başlattık. Her hafta maçlarımıza gelirken, çocuklarımıza yaşlarına uygun kitaplar veriyoruz. Bucak'tan Burdur'a maça gelirken ve maçtan sonra Bucak'a dönüşte oyuncularımız kitap okuyor. Yolculuk kitap okurken daha güzel geçiyor" dedi.

Çocukların diğer takımlarda da kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için rakip takım oyuncularına kitap hediye ettiğini vurgulayan Mesut Altun, "Bundan sonraki maçlarımızda da tüm rakiplerimize kitap hediye edeceğiz. Bucak Gençlikspor yönetimine ve çocuklarımızın ailelerine de teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

U11 takımı oyuncularından Emir Altun da "Kitap okumayı seviyoruz. Kitap bize çok şey öğretiyor, kendimizi geliştiriyoruz. Rakiplerimizde de kitap okuma alışkanlığı gelişsin diye onlara da kitap hediye ediyoruz" dedi.



Kaynak: DHA

- Burdur