Küçük Ezgi'nin İlk Ziyaretçisi Fatma Şahin Oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan, doğuştan diz kapaklarından aşağısı olmayan 9 yaşındaki Ezgi Koca'nın tedavisi, Ankara'da özel bir hastanede başladı. Küçük Ezgi'nin ilk ziyaretçisi olan Şahin, Ezgi'ye, "Başardık, en zoru atlattık" diyerek moral verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yardım elini uzattığı Ezgi Koca'nın tedavi süreci başladı. Protez takılmaya uygun hale gelmesi için Özel Çankaya Hastanesi'nde ilk ameliyatını başarıyla geçiren Ezgi'nin, protez hayali gerçek oluyor.

Artık ezgi, okula yürüyerek gidebilecek

Anadolu Ajansı'nın konuyu gündeme getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Eğer Anadolu Ajansı bu haberi bize getirmeseydi ve Türkiye sahiplenmeseydi bugün bu güzelliği yaşayamazdık. 100 yıllık bir kurum olan Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum. Tam bir takım çalışması oldu, ihtisaslaşmış bir kurumda işi ehline verdiğinizde, nasıl yaşama dokunduğunuzu gösteren özel bir çalışmanın sonucunu yakaladık. Bir belediye başkanı olarak bize çalışmayı koordine etmek düştü. Ezgi'nin en büyük hayali; ikiz kardeşiyle parkta oyun oynamak, okula yürüyerek gitmek. Hepimizin rahatlıkla yaptığı aksiyonu yapamamanın ne kadar zor olduğunu, ancak küçük dokunuşlarla bunun yeniden yapılabilirliğini gösteren başarı hikayesi ortaya çıktı" dedi.

Ameliyatı yapan doktorların Türkiye için önemli değerler olduğuna işaret eden Şahin, sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığını, özellikle ortopedi alanında çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Ezgi'nin eylül ayında okula yürüyerek gideceğini öğrendiğini anlatan Şahin, "Bir belediye başkanı, bir anne ve bir kadın olarak bu anı yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Çok mutluyum

Ezgi Koca da kendisini çok mutlu ve sağlıklı hissettiğini aktararak, tedavisinin sürdüğü Ankara'da en çok evinin hasretini çektiğini söyledi. - GAZİANTEP