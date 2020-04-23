Küçük Evra'ya doğum günü sürprizi ANKARA'nın Mamak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, çölyak hastası Evra Gümüş'ün (6) doğum gününü, glütensiz pasta ile kutlandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, çölyak hastası Evra Gümüş'ün (6) doğum gününü, glütensiz pasta ile kutlandı.

Mamak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların ihtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılandı. Ekipler, ihtiyacını karşıladıkları Tuğba Gümüş'ün kızı Evra Gümüş'ün doğum günü olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ekipler, glütensiz pasta ve bir çiçekle kapıyı tekrar çalarak, küçük kızın doğum gününü kutladı. Pastadaki mumları üfleyen Evra Gümüş, büyük mutluluk yaşadı. Anne Tuğba Gümüş de, sürpriz karşısında şaşırdıklarını ve çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkür etti.

Kaynak: DHA