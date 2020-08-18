Küçük Ev"in annesine özenen Trabzonlu kadının el sanatlarıyla süslediği restoranı ilgi görüyor Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Zeynep Çakıcı Bal, KOSGEB'den aldığı krediyle açtığı restoranda sergilediği kendi ürettiği el sanatları ve bir zamanların çok izlenen dizisi "Küçük Ev"in anne karakteri gibi giyindiği kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Zeynep Çakıcı Bal, KOSGEB'den aldığı krediyle açtığı restoranda sergilediği kendi ürettiği el sanatları ve bir zamanların çok izlenen dizisi "Küçük Ev"in anne karakteri gibi giyindiği kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

İlçede, doğadan topladığı taş ve odun parçalarını sanat eserine dönüştüren 45 yaşındaki Bal, zamanla el becerisini geliştirdi.

Bir süre sonra evinde yaptığı objeleri koyacak yer bulamayan Bal, KOSGEB'den aldığı krediyle iş yeri açarak hem yaptığı yemekleri satışa sunmaya hem de el sanatlarını sergilemeye başladı.

Trabzon'da girişimcilik kurslarına katılarak, KOSGEB'ten kredi çeken 3 çocuk annesi Bal, apartmanlarının alt katında bulunan garajı restorana dönüştürdü.

Çocukluğundan beri yemek ve pasta yapmayı sevdiğini belirten Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB desteğiyle hayalini kurduğu iş yerini yaklaşık 4 yıl önce hizmete açtığını söyledi.

Bal, iş yeri açmaya karar vererek KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldığını belirterek, "Belgemi aldıktan sonra projemi KOSGEB'e sundum. Aldığım kredi sayesinde iş yerimi açtım. Eşim ve ailem bana çok yardımcı oldu. İş yerimin tabelasından vazosuna kadar hepsini el emeğimizle kendimiz yaptık. Çocukluğumda izlediğim 'Küçük Ev' dizisinin anne karakterini giydiğim kıyafetlerle iş yerimde yaşatmaya çalışıyorum. Bu da yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor." diye konuştu.

"Aldığım kredi sayesinde iş yerimi açtım"

Bal, yoğun olmadığı zamanlarda doğadan topladığı taşlar ve odun parçalarından minyatür evler ve tablolar yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İş yerimin bir köşesinde boya malzemelerim hazır bulunur. Yoğunluğumdan arta kalan zamanlarda vazo, çömlek, taş ve tablo boyaması yaparım. Örgü örerim, değişiklik yapmayı severim, her şeyi birbirine dizayn edip, bir yerlere uyarlıyorum. Bugünlerde de iş yerimin önünde bulunan elektrik direğine farklı modeller yaparak, boyuyorum. Boş zamanlarımda bu gibi şeylerle uğraşıyorum. Ayrıca iş yerimde bir köşe oluşturdum. Gelen müşterilerimin fotoğrafları ile yazdıkları bazı notları sergiliyorum."

"Bu işin yıllardır hayalini kuruyordum"

İlçede bulunan kadınların günlerini iş yerinde yaptıklarını da belirten Bal, "Özellikle okul döneminde üniversite öğrencileri bizleri yalnız bırakmıyor. Öğrenciler, 'Burası anne gibi kokuyor' deyip anne sıcaklığını gördüklerini söylüyorlar. Ben de onlara anne sıcaklığıyla yaklaşıyorum. Sınav dönemlerinde yoğun oluyoruz. Yazın da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyoruz. İş yerini farklı bulup, gelen misafirlerimiz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İş yerine gelen müşterilerini, evinde ağırladığı misafir gibi gördüğünü vurgulayan Bal, "Bu işin yıllardır hayalini kuruyordum. Sonunda gerçekleştirdim. Keyif alarak yapıyorum, seviyorum, güzel anılar biriktiriyorum. Ömrümün ve sağlığımın yettiği kadar sanatsal çalışmalarımı ve yemeklerimi iş yerinde yapmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA