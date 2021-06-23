Küçük Esnafa Büyük Destek
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Küçük Esnafa Büyük Destek

Küçük Esnafa Büyük Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza yönelik destekler, hız kesmeden devam ediyor.

Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza yönelik destekler, hız kesmeden devam ediyor. Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısında onaylanan 10 milyon TL'lik esnaf destek paketinin başvuruları başladı.

Belediyemiz pandemi sürecinde mağdur olan esnaf ve vatandaşlara yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Pandeminin gölgesinde geçen bir yılı aşkın sürede il merkezindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Belediyemiz, belediye meclisimiz tarafından kabul edilen 10 milyon TL'lik son sosyal destek paketinin başvurularına da başladı.

Konu ile ilgili bilgi veren ve başvuru kabulüne başladıklarını belirten yetkililerimiz, "Adıyaman Belediyesi olarak pandemi sürecinde, genelge ile işyeri kapanan esnaflar başta olmak üzere tüm mağdur hemşerilerimize ayni ve nakdi destekte bulunmaya devam edilmektedir. Bunun için Belediye Meclisimiz Mayıs ayında toplanarak 10 milyon TL tutarında yeni bir yardım paketini onaylamıştı. Bu yardım paketi için de başvuruları almaya başlıyoruz. Bu desteğin gerçekten hak eden hemşerilerimize ulaşması için aralarında bazı meclis üyelerimizin, birim müdürümüzün, esnaf odası başkanının ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı yöneticisinin de bulunduğu bir komisyon kurularak çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar kapsamında esnafların başvuruları kabul edilecek. Oda kaydı bulunan esnafların başvuruları kayıtlı oldukları esnaf odaları tarafından, Esnaf odası kaydı bulunmayan iş yeri sahiplerinin ise başvuruları, istenilen belgeler ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Yenimahalle de bulunan Abdulhamit Han Kültür Evi ve Gençlik Merkezi'mizde başvurularını yapabileceklerdir. Başvurular 25 Haziran 2021 Cuma günü başlayacak olup, 2 Temmuz'da sona erecektir. Başvurular sonunda yardımlar belirlenen meslek gruplarına göre hak sahiplerine dağıtılacak" şeklinde konuştu.

Başvurular sırasında dilekçeye eklenecek olan belgeler hakkında da bilgi veren yetkililerimiz, başvuruda bulunacak esnafların yanlarında İnternet Vergi Dairesinden yada Vergi Dairesinden alınacak olan 31/05/2021 tarihi sonrası dilekçe ile birlikte 'Mükellefiyet Yazısı', işletme sahibine ait kimlik fotokopisi ve Meslek Kodu (NACE Kodu)'nu bulundurmalarını istedi. Ayrıca, Belediyemiz tarafından belirlenen meslek kodu dışındaki meslek sahiplerinin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre

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