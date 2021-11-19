Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim? Küçük Esnaf filmi konusu, oyuncuları ve Küçük Esnaf özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Küçük Esnaf filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Küçük Esnaf filmini izleyecek olanların merak ettiği Küçük Esnaf konusu nedir, Küçük Esnaf oyuncuları kimler ve Küçük Esnaf özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2016 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Nisan 2016 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak

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