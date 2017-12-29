Samsun'da düzenlenen Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.





Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen birinciliğin finalinde İlkadım 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu, Yakakent 100. Yıl Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu.



Müsabakalar sonucunda Çarşamba Çınarlık Ortaokulu üçüncü, İlkadım Yunus Emre Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.



Dereceye giren takımlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ebru Coşkun Bayraktar ile okul müdürleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.