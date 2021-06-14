"Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı
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"Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı

'Küçük Erdal' kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

"Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı FETÖ/PDY'ye ait 'Suriçi Avukatlar Grubu'na hücre sorumluluğu yapan sözde "mahrem imam" yakalandı İstanbul'da FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle uzun süredir aranan "Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi, polisin...

"Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye ait 'Suriçi Avukatlar Grubu'na hücre sorumluluğu yapan sözde "mahrem imam" yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle uzun süredir aranan "Küçük Erdal" kod adlı FETÖ üyesi ve eşi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösteren 'Suriçi Avukatlar Grubu'na hücre sorumluluğu yapan sözde "mahrem imam" "Küçük Erdal" kod adlı E.M. ve eşi A.M.'nin Gaziosmanpaşa'daki bir hücre evinde saklandığını tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 Haziran'da söz konusu hücre evine yapılan baskında, avukat olduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY'nin sözde 'Suriçi Avukatlar Grubu'na hücre sorumluluğu yapan E.M. ve eşi A.M. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, hücre evinde yapılan aramalarda çamaşır makinesi içine saklanmış 216.5 gram altın, 3 adet tam altın, 1 adet altın kolye, 1 adet çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 Avro, 8 bin 400 TL para ile pasaport, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 1 tablet, 2 İpad ve 7 Flash bellek ele geçirildi.

Yakalanan FETÖ üyesi karı koca sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

'Küçük Erdal' kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı
'Küçük Erdal' kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı
'Küçük Erdal' kod adlı FETÖ üyesi ve eşi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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