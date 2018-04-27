Küçük Emir'in Duası Kabul Oldu, Hırsızların Çaldığı 'Herkül' Bulundu

Bursa'da, bir villanın bahçesinden çalınan Chow Chow cinsi 'Herkül' isimli köpek, polis ekipleri tarafından bir evin deposuna düzenlenen baskında bulundu. Çalınma anı kameralara yansıyan Herkül'ün bulunması için dua eden küçük Emir, büyük mutluluk yaşadı. Köpeği çalan 2 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen cuma günü merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki bir villanın bahçesinde duran 'Çin Aslanı' olarak da adlandırılan Chow Chow cinsi 'Herkül' isimli köpek, öğle saatlerinde iki genç tarafından çalındı. Şahısların köpeği önce sevmeleri, ardından alıp götürmeleri villanın güvenlik kameralarına da yansımıştı. Akşam saatlerinde evine geldiğinde köpeğinin olmadığını fark eden Ebru Boztekin, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını fark etti.

Evin deposunda bulundu

Boztekin'in ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. İhbar üzerine Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Mahallesi'nde şüphelilerin evleri tespit edildi. Yapılan operasyonda evde bulunan iki zanlı gözaltına alındı. Çaldıkları Herkül isimli köpek ise evin deposunda demir korkuluklara bağlı olarak bulundu.

"Kızım üzüntüden migren atağı geçirdi"

Köpeklerinin çalınmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Boztekin, "Herkül'ün bulunmasında emeği geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Cuma saatinde iki çocuk önce gelip sevmişler. Herkül yabancıya kendisini sevdirmez. Ellerini, kollarını sallayarak Herkül'ü götürmüşler. İhbar aldık, Yunuseli tarafından olduğuna dair. 4 gün boyunca girip çıkmadık yer kalmadı polis ekiplerinin. Hırsızlar da şu anda tutuklandılar. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri tespit edildi. Bir depoda bulundu. Kızım migren atağı geçirdi köpeğimiz çalındığında hastaneye yatırdık. Biz 7 yıldır köpek bakıyoruz. Herkül daha yavru sayılır, 1 yaşında" dedi.

Aynı evde birlikte yaşayan ve 'Casper' adındaki kedi de bulunan köpek ile uzun süre oynadı.

Öte yandan, köpeğinin ilk çalındığı andan itibaren bulunması için dua eden Boztekin'in oğlu küçük Emir de duasının kabul olduğunu ve köpeği bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. - BURSA