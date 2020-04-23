Küçük Elif tüm çocukları 23 Nisan'ı evlerinde kutlamaya davet etti Anne ve babası sağlık ordusunun birer neferi olan minik Elif Doğan tüm çocukları evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya davet etti.

Anne ve babası sağlık ordusunun birer neferi olan minik Elif Doğan tüm çocukları evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya davet etti. Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan ve bu nedenle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar sosyal medya platformlarından coşkularını dile getiriyor. Tüm çocukları bayramı evlerinde kutlamaya davet eden küçük Elif annesi Afyonkarahisar 112 Başhekimi Dr. Gülsün Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayrak ve bayram sevgisini dile getirerek, okuduğu minik şiirle 112 acil platformunun önemine de dikkat çekti.

(Deniz Kara/İHA)

Kaynak: İHA