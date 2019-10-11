11.10.2019 23:37

Küçük Elif evinin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu

Küçük kızın komşusu yaşanan o dehşet anlarını anlattı

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı harekatının ilk sivil şehitlerinden olan 11 yaşındaki Elif Terim'in son anlarında yaşadığı dehşeti komşusu anlattı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerinden olan Ceylanpınar'da evinin önünde arkadaşları ile oynayan 11 yaşındaki Elif Terim, üzerine düşen ve PKK-YPG teröristlerinin Rasulayn'dan attığı roketler nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan o dehşet anlarını küçük kızın komşusu anlattı.

roket düşme anına tanık olan komşusu Mehmet demir, "Buraya art arda 2 roket düştü. Ben çocukların karşısında duruyordum. Bir baktım, duman kalktı. dumandan sonra iki çocuğun yerde yattığını gördüm. Ben birisi aldım, baktım kafasında derin bir yarası vardı. Kanlar içerisindeydi, az ileriye kadar taşıdım. Kan izleri halen duruyor. O sırada bir araba geldi, hemen bindirdik. Hastaneye götürdüler. Diğeri de hemen hastaneye kaldırıldılar. Öldüler mi kaldılar mi bilmiyorum. ikisi de bizim mahallemizin çocuklarıydı" dedi.

Çocuklarını sınırdan uzak bölgelere gönderdiğini belirten Demir, kendisinin de Kürt olduğunu belirterek, YPG-PKK'lı teröristlere de tepki gösterdi. Demir, "Teröristlerin Allah belalarını versin. YPG midir, PKK mıdır, nedir? Ben de Kürt'üm. kürt olunca bir şey mi oluyor yani. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA