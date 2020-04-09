Küçük Elanur kumbarasındaki paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Sivas'ta ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Elanur Bayat, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sivas'ta ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Elanur Bayat, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Çiçekli Mahallesinde Şakir ve Güller Bayat çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Elanur, televizyondan görüp etkilendiği Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi.

Ailesinin yardımıyla Kızılay Sivas Şube Başkanlığına ulaşan Elanur'u görevliler evinde ziyaret etti.

Elanur, kumbarasında biriktirdiği 245 lira ve 15 avroyu görevlilere teslim etti.

Kampanyayı haberlerden görüp çok etkilendiğini ifade eden Elanur, "O sırada aklıma kumbaram geldi. Kumbaramdaki parayı bağışlayabilirim diye düşündüm. Babama ve anneme sordum, onlar da 'olur' dedi. Ablam sayesinde Kızılay'a ulaştık. Bağışımı yaptım, çok mutluyum." dedi.

Elanur, Kovid-19 tedbirleri kapsamında herkesin evde kalması, sokağa çıkmaması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA