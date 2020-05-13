Küçük Derin Nisa: Hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?
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Küçük Derin Nisa: Hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?

SAMSUN'da, balkondan dışarı çıkanlara, "Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler.

Küçük Derin Nisa: Hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?
13.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:29

SAMSUN'da, balkondan dışarı çıkanlara, "Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin" diye seslenen minik Derin Nisa (2), bugün babasıyla dışarı çıktı. 'Baba hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?' diyen Derin'in o anları gülümsetti.

Geçen hafta evlerinin balkonuna çıkıp, "Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Doktor da iğne yapar cıs diye. Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin" diye seslenen Derin Nisa bugün sokak izninin keyfini çıkardı. Babası Selçuk Kaya ile birlikte parka giden Derin Nisa, eğlenceli anlar yaşadı. Çiçek toplayan ve parkta oyunlar oynayan küçük Derin Nisa, babasına "Hastalık bitti mi? O yüzden mi dışarı çıktık" diye sordu. Küçük kızın o anlar gülümsetti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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