Küçük Derin gözyaşı döktüğü dedesine kavuştu
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Küçük Derin gözyaşı döktüğü dedesine kavuştu

Küçük Derin gözyaşı döktüğü dedesine kavuştu
05.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:18

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği için gözyaşı döktüğü dedesi Seyit Ahmet Sulubey (61) ile kavuştu.

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği için gözyaşı döktüğü dedesi Seyit Ahmet Sulubey (61) ile kavuştu. Bir araya gelen dede ve torun hasret giderdi.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük çocuğun, "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağlaması, annesi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Dedesini görmek için ağlayan Derin Gökcan'ın paylaşılan videosu, sosyal medyada ilgi gördü. Atakum ilçesinde birbirlerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evlerde yaşayan dede ve torunu bugün bir araya geldi.  Seyit Ahmet Sulubey torunları Derin Gökcan ve ablası 8 yaşındaki Mina Gökcan ile evlerinin bahçesinde görüşerek hasret giderdi. Dede ve torunları yaklaşık 2 saat beraber oyun oynayıp mutlu oldular.Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 2 aydır evde izole bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Seyit Ahmet Sulubey, 'Kızımın evi ile benim evim arasında aslında çok fazla mesafe yok. Camdan baksak karşıda onları görebiliyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle hem kendimizi hem de kızım damadım ve torunlarımı korumak için hiçbir araya gelemedik. Cep telefonu ile görüntülü bir şekilde konuştuk. Bu süreç bizim için oldukça zor geçti, Çünkü torunlarımla her gün görüşüyorduk. Kızım derinin benim için ağlarken ki halini gösteren bir video çekmiş. Videoyu bana gönderdi. İzlediğimde çok duygulandım. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Çaresizlik çok kötü bir şey 3 yaşındaki bir çocuğa böyle bir durumu anlatmak çok zor. Yaklaşık iki ay sonra bugün torunlarıma tekrardan kavuştuğum için çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Mahmure Gökcan ise kızı Derin Gökcan'ın dedesi ile telefonla konuştuktan sonra ağlamaya başladığını belirterek, 'İki kızımda dedelerine çok düşkün normal şartlarda onu her gün görüyorlardı. Ancak koronavirüs nedeniyle böyle bir tedbir almak zorunda kaldık. O günde Derin dedesiyle konuştuktan sonra bir anda ağlamaya başladı. 'Dedemi görmek istiyorum' diye ağlayınca bende cep telefonuyla görüntüsünü çektim. Bugün ise çocuklarım dedelerine kavuştu. Biz çok mutluyuz. İnşallah benzer durumlar yaşamayız. Biran önce normalleşiriz? diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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