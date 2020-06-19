Küçük Demir'den anlamlı eğitim videosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçük Demir'den anlamlı eğitim videosu

MUĞLA'da şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un anasınıfı öğrencisi oğlu, 6 yaşındaki Demir Alp, eğitim-öğretim döneminde yaptığı faaliyetleri ve tatil planını çekilen videoda anlattı.

Küçük Demir'den anlamlı eğitim videosu
19.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:18

MUĞLA'da şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un anasınıfı öğrencisi oğlu, 6 yaşındaki Demir Alp, eğitim-öğretim döneminde yaptığı faaliyetleri ve tatil planını çekilen videoda anlattı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Demir Alp, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için ıslık çalmasını öğreneceğini belirterek, "Tatilde ıslık çalmayı öğreneceğim. Okulun açıldığı gün bakan amcama ıslık çalarak kalbimdeki mutluluğu göndereceğim" dedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2016 yılında teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demir Alp, annesi Seda Cesur ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki özel bir anaokulunda eğitim-öğretim gören Demir Alp, uzaktan eğitim sürecinde yaptığı çim adam, kartonda bağcık bağlama ve gölge oyunu faaliyetlerini çekilen videoda anlattı. Annesiyle birlikte kek de yapan küçük Demir, daha sonra tatil planını anlattı. Tatilde boyama kitabını yanına alacağını ve annesinin kendisine kitap okuyacağını söyledi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabında paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un anasınıfı öğrencisi oğlu Demir Alp, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Amca merhaba, ben Demir Alp. Muğla'da anaokuluna gidiyorum. Sağlığımız için okullara mecburen ara verdik. Evdeydik ama tatilde değildik. Her gün çeşit çeşit etkinlik yaptım. Siz ve öğretmenlerimiz eğitimsiz kalmayalım diye her şeyi düşündünüz. Yaz tatilimiz başladı. Tatilde beni, arkadaşlarımı, okula giden bütün ağabeylerimi, ablalarımı merak edeceksiniz. O yüzden bu videoyu hazırladım. Tatil için planlarımı yaptım. Boyama kitabımı ve oyuncaklarımı hazırladım. Daha okuma-yazma bilmiyorum ama resimli kitaplarımda hazır. Annemle anlaştık ve her gün bana bir kitap okuyacak. Tatilde bir görevim daha var. Islık çalmayı öğreneceğim. Okulun açıldığı gün Bakan Amcama ıslık çalarak kalbimdeki mutluluğu göndereceğim. Her zaman bizi düşündüğünüz ve sevdiğiniz için teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Haber
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Evgar Acun Ilıcalı Selda Bağcan
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Küçük Demir'den anlamlı eğitim videosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 16:11:24. #1.15#
title