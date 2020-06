Küçük Demir'den anlamlı eğitim videosu MUĞLA'da şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un anasınıfı öğrencisi oğlu, 6 yaşındaki Demir Alp, eğitim-öğretim döneminde yaptığı faaliyetleri ve tatil planını çekilen videoda anlattı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2016 yılında teröristlerin zırhlı askeri araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demir Alp, annesi Seda Cesur ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki özel bir anaokulunda eğitim-öğretim gören Demir Alp, uzaktan eğitim sürecinde yaptığı çim adam, kartonda bağcık bağlama ve gölge oyunu faaliyetlerini çekilen videoda anlattı. Annesiyle birlikte kek de yapan küçük Demir, daha sonra tatil planını anlattı. Tatilde boyama kitabını yanına alacağını ve annesinin kendisine kitap okuyacağını söyledi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabında paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un anasınıfı öğrencisi oğlu Demir Alp, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Amca merhaba, ben Demir Alp. Muğla'da anaokuluna gidiyorum. Sağlığımız için okullara mecburen ara verdik. Evdeydik ama tatilde değildik. Her gün çeşit çeşit etkinlik yaptım. Siz ve öğretmenlerimiz eğitimsiz kalmayalım diye her şeyi düşündünüz. Yaz tatilimiz başladı. Tatilde beni, arkadaşlarımı, okula giden bütün ağabeylerimi, ablalarımı merak edeceksiniz. O yüzden bu videoyu hazırladım. Tatil için planlarımı yaptım. Boyama kitabımı ve oyuncaklarımı hazırladım. Daha okuma-yazma bilmiyorum ama resimli kitaplarımda hazır. Annemle anlaştık ve her gün bana bir kitap okuyacak. Tatilde bir görevim daha var. Islık çalmayı öğreneceğim. Okulun açıldığı gün Bakan Amcama ıslık çalarak kalbimdeki mutluluğu göndereceğim. Her zaman bizi düşündüğünüz ve sevdiğiniz için teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz."

Kaynak: DHA