"Küçük Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük "Küçük Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor "Yavru Cristiano Ronaldo" olarak anılan Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu...

"Küçük Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük

Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor

"Yavru Cristiano Ronaldo" olarak anılan Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor

HATAY - Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor. "Yavru Cristiano Ronaldo" denilen Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor.

Hammud ailesi 2012 yılında Esad rejimi tarafinda hava saldırısında canlarını zor kurtarmış. Anne Hatice Sellum felç geçirdi. Ardından aile Türkiye'ye sığındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden ailenin büyük oğlu Muhammed Hammud Türkiye'ye geldikten sonra futbola büyük merak sarıp yeteneğini sergilemeye başladı.

Muhammed Hammud topla hareketleriyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Küçük Muhammed'in tek hayali Cristiano Ronaldo gibi büyük bir futbolcu olmak ve Galatasaray'da kariyer yapmak. Muhammed Hammud, "Benim 5 yaşından beri futbola merakım var Yavru Cristiano Ronaldo derler bana.

Kaynak: İHA