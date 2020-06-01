Küçük çocuktan şiirli korona virüs mesajı Küçük çocuktan şiirli korona virüs mesajı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki Firdevs Akgeyik, kendi yazıp, okuduğu korona virüs şiiriyle yaşıtlarına "evde kalın" mesajı verdi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki küçük kızın...

Küçük çocuktan şiirli korona virüs mesajı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki Firdevs Akgeyik, kendi yazıp, okuduğu korona virüs şiiriyle yaşıtlarına "evde kalın" mesajı verdi

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki küçük kızın korona virüsü ile ilgili yazıp okuduğu şiir sosyal medyada büyük beğeni topladı. Salgınla mücadele kapsamında kurallara uyarak evden çıkmadığını söyleyen Akgeyik, gündüzleri şiir yazdığını ve geriye kalan vakitlerde ise ders çalıştığını söyledi. "Evden çıkmayın" çağrısı yapan Akgeyik, "Ben devletimizin çağrısına uyuyorum. Kimse sokağa çıkmasın. Gerçekten başımızda bir virüs belası var, Allah en kısa sürede bu beladan bizleri kurtarsın inşallah. Boş vakitlerimde şiir yazıyorum, yarım kalan derslerimi çalışıyorum. Dua ediyorum bütün Müslümanlar için. Ayrıca kardeşimle oyunlar oynuyoruz. Onlar da bana oynadıkları oyunları gösteriyor, hikaye okuyorlar, ben de onlara masallar anlatıyorum" dedi. Kızının başarısından gurur duyduğunu ifade eden baba Ramazan Akgeyik " Kızım Firdevs 10 yaşında olmasına rağmen çok başarılıdır. "Evde Kal Türkiyem" şiiri ile önemli bir kesime hitap etmiştir. Maddi sorunlarımın aşılması sonucunda inanıyorum kızım çok daha iyi yerlere gelecektir. İnternet olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı evde eğitim sistemi olan EBA programına internet olmadığı için bağlanamıyor. Bu konuda yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA