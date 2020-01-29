Küçük çocuktan Elazığ'a duygulandıran bağış

29.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:49

EDİRNE'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında kent merkezinde toplanan 9 yardım TIR'ından 4'ü yola çıktı. Yardım edenlerin arasında küçük bir çocuğun, üzerinde 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notuyla oyuncağını bağışlaması, herkesi duygulandırdı.

Edirne Valiliği'nce Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 'Yardım Koordinasyon Masası' oluşturuldu. Kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıdanın kabul edildiği yardımlar merkez ve ilçelerde kurulan noktalarda kabul edildi. Pazar gününden bu yana toplanan ve görevlilerin yanı sıra vatandaş ve esnafın da yardımıyla tasnif edilen 9 TIR malzemeden ilk 4'ü akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kaynak: DHA