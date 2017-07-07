Küçük Çocuk 7.5 Metrelik Demir Kapının Altında Kalıp Öldü

Bursa'da 7.5 metrelik dev demir kapı 2 çocuğun üzerine düştü. Çocuklardan biri ölürken, diğeri yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Arda S. (9) ve Eren K. (4) isimli 2 çocuk sokakta oyun oynarken bir evin demir bahçe kapısına tırmandı. Rayından çıkan sürgülü demir kapı 2 çocuğun üzerine düştü. Kapının altında kalan Eren K. başından, Arda S. ise bacağından yaralandı. Kapının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar çocukları kapının altından çıkararak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocukları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kafasından yaralanan Eren K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Acı haberi alan Şahin K. ve Filiz K. çifti hastaneye koştu. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 4 yaşındaki Eren K.'nın dün akşam üzeri defnedildiği öğrenildi. - BURSA