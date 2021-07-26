Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü
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Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | Güncel

Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü Kahramanmaraş'ta amcasıyla gezmek için şehirlerarası yolculuğa çıkan 13 yaşındaki çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü.

Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta amcasıyla gezmek için şehirlerarası yolculuğa çıkan 13 yaşındaki çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e seyahat eden 13 yaşındaki Süleyman Karabörk, araçta uyuya kalıp uyanamadı. Karabörk'ün bu sevimli halleri amcası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyahat için yeğeninin ısrarına dayanamadığını söyleyen amca Hanifi Karabörk, "Dekorasyon işiyle uğraştığım için Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e malzeme için seyahat etmek gerekiyordu. Yeğenimde gelmek için ısrar etti. Beraber yola çıktık ve dönüş yolunda uyukladığını fark ettim. Görünce bende bu anını kaydetmek istedim. Bizim için de hatıra olarak bu görüntüler kaldı" dedi.

Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü
Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü
Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü
Küçük çocuğun uykulu seyahati görenleri güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk

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