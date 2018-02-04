Küçük çocuğun trafikteki yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Düşmemek için sıkı sıkıya sarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te araç trafiğinin yoğun olduğu bir caddede bisikletin arkasında yolculuk yapan çocuk adeta yürekleri ağza getirdi. Kücük çocuk, düşmemek için sıkı sıkıya bisiklet kullanıcısına sarıldı

Öğle saatlerinde Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde, küçük bir çocukla birlikte bisiklet yolculuğu yapan Suriyeli genç adeta kazaya davetiye çıkardı. Küçük çocuğu, bisikletin arka tekerleğini sabitleyen vidaların üstüne basarak, ayakta yolculuk yaptı. Kilometrelerce bu bu şekilde yolculuk yapan çocuk, bisikletin kullanıcısına arkadan sarılıp sıkı sıkıya tutundu. Cep telefonu ile kayıt edilen tehlikeli yolculuğu gören sürücüler ise gence, "Böyle yolculuk tehlikeli değil mi" diye sorarken, Türkçe bilmediğini ifade eden genç ise "Ben Suriyeli" cevabını verdi.