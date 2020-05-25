Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı
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Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı

Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı Polis ekiplerinden şeker alamayan küçük kıza şeker sürprizi Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından kendisine getirilen bayram şekerlerini teslim alan küçük kızın sevinci yürekleri ısıttı.

25.05.2020 18:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:49

Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı

Polis ekiplerinden şeker alamayan küçük kıza şeker sürprizi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından kendisine getirilen bayram şekerlerini teslim alan küçük kızın sevinci yürekleri ısıttı.

Ramazan Bayramı'nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bayram şekeri alamayan 6 yaşındaki Mizgin Dicle, 155 Polis İmdat Hattını arayarak şeker istediğini belirtti. Küçük kızın isteğini geri çevirmeyen Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçileri, aldıkları bayram şekerlerini paketleyerek küçük kızın kaldığı evin yolunu tuttu. Sümerevler Mahallesi 1738 Sokak içerisinde ikamet eden Mizgin Dicle, kapıyı çalan ekipleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polis memurunun ellerinden bayram şekerini alan minik Mizgin'in mutluluğu yürekleri ısıttı. Polislere teşekkür eden Mizgin Dicle, "Polisi aradım ve şekerimiz yok bize şeker getirirmisiniz diye söyledim. Onlarda bize şeker getirdi. Evet mutluyuz bu bayramda şeker alamamıştık dışarıya çıkamadığımız için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Polis ekiplerinden Türk Bayrağı da alan Mizgin Dicle, Türk Bayrağını evlerinin penceresine asarak dalgalanmasını sağladı.

Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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