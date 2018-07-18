Oyun Parkında Kaydırağa Binen Küçük Çocuğun Derisi Yüzüldü
İngiliz anne, oynaması için parka götürdüğü 4 yaşındaki kızını kaydırağa bindirmek istedi. Küçük kızın çığlık atması üzerine yanına koşan kadın, sıcak kaydırak yüzünden kızının derisinin yüzüldüğünü görünce şoke oldu.
Dawna Wright ismindeki anne, dört yaşındaki kızı Asia'yı parka götürdü. Aktarılanlara göre Asia parka gelir gelmez hemen kaydırağa yöneldi. Ancak kendisini bekleyen tehlikeden habersizdi.
KAYDIRAĞA OTURUNCA ÇIĞLIĞI BASTI
Wright, "Diğer çocuklarla beraber kaydıraktan kaymak istedi. Kayması ile çığlık atması bir oldu" dedi. Kaydırak çok ısınmıştı. Kayan çocuğun vücudunda sıcaklıktan dolayı yaralar oluştu.
DERİSİ YÜZÜLDÜ
Wright, "Bütün çocuklar oynadığından böyle bir şeyin olacağı aklımın ucundan bile geçmedi" dedi. Eve gittiklerinde Wright, kızının fotoğraflarını çekip uyarı niteliğinde Facebook'ta paylaşarak, "Korkunçtu. Üzüldüm ve korktum. Onun adına kötü hissettim. Derisinin yüzüldüğünü görebiliyordunuz" diye ekledi.
KAYDIRAĞIN SICAKLIĞI 68 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Olay gerçekleştikten sonra yetkililer kaydırağın sıcaklığını ölçtüler. Kaydırağın sıcaklığı 68 dereceye çıkmıştı. Kazadan sonra kaydırağın kullanılmaması için üstüne örtü örtüldü. Wright, kızının vücudunda kalıcı izler oluştuğunu söyledi.
"ELİNİZLE ÖLÇÜN"
Dawna Wright, "Herkes, 'Bizim çocuğumuzun başına gelmez. Böyle bir şeyin olmasına izin vermem' diyor. Ancak yanılıyorsunuz" diyerek aileleri uyardı.
Wright, "Ebeveynlerin bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Çocuklarınızı oyun parkına götürecekseniz güvenliğinden emin olun, kullanacağı kaydırağın veya salıncağın sıcaklığını elinizle ölçmeyi unutmayın" dedi.
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Allah şifa versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insan neyi ne şekilde görmek isterse o şekilde görür, yorumlar, eğitim şartCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bacak görünce hemen neden istismar düşünüyorsunuz?o gözle bakmayın öyle görmeyin çocuk bu çocuk bakmasını bilin!kaldırmak saklamak çözüm değil o gözle bakmamayı öğreneceksiniz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kaldirin su fotografi ! yanmis olabilir kucuk cocuklarin bu sekilde resmini görmek istemiyoruz.Cevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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ne kadar kötü insanlarsınız, çocuğun resimlerini bu şekilde ifşa ediyorsunuz! kendinize gelin. . . . ertraf istismarcı kaynıyor. çocugun bacak resmi hemen kaldırılsın.Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır