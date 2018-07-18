Oyun Parkında Kaydırağa Binen Küçük Çocuğun Derisi Yüzüldü

Dawna Wright ismindeki anne, dört yaşındaki kızı Asia'yı parka götürdü. Aktarılanlara göre Asia parka gelir gelmez hemen kaydırağa yöneldi. Ancak kendisini bekleyen tehlikeden habersizdi.

KAYDIRAĞA OTURUNCA ÇIĞLIĞI BASTI

Wright, "Diğer çocuklarla beraber kaydıraktan kaymak istedi. Kayması ile çığlık atması bir oldu" dedi. Kaydırak çok ısınmıştı. Kayan çocuğun vücudunda sıcaklıktan dolayı yaralar oluştu.

DERİSİ YÜZÜLDÜ

Wright, "Bütün çocuklar oynadığından böyle bir şeyin olacağı aklımın ucundan bile geçmedi" dedi. Eve gittiklerinde Wright, kızının fotoğraflarını çekip uyarı niteliğinde Facebook'ta paylaşarak, "Korkunçtu. Üzüldüm ve korktum. Onun adına kötü hissettim. Derisinin yüzüldüğünü görebiliyordunuz" diye ekledi.

KAYDIRAĞIN SICAKLIĞI 68 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Olay gerçekleştikten sonra yetkililer kaydırağın sıcaklığını ölçtüler. Kaydırağın sıcaklığı 68 dereceye çıkmıştı. Kazadan sonra kaydırağın kullanılmaması için üstüne örtü örtüldü. Wright, kızının vücudunda kalıcı izler oluştuğunu söyledi.

"ELİNİZLE ÖLÇÜN"

Dawna Wright, "Herkes, 'Bizim çocuğumuzun başına gelmez. Böyle bir şeyin olmasına izin vermem' diyor. Ancak yanılıyorsunuz" diyerek aileleri uyardı.

Wright, "Ebeveynlerin bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor. Çocuklarınızı oyun parkına götürecekseniz güvenliğinden emin olun, kullanacağı kaydırağın veya salıncağın sıcaklığını elinizle ölçmeyi unutmayın" dedi.