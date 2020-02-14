: Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada

14.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:46

Küçükçekmece'de marketten alışveriş yaptıktan sonra yola bakmadan fırlayan küçük çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ezilmekten son anda kurtuldu.

Olay, Küçükçekmece'de dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre marketten alışveriş yapan B.D. (9) isimli çocuk bir anda koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı ve seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Sürücü çocuğu fark edip durmak istese de başarılı olamayarak küçük çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle aracın altına düştü. Şoförün zamanında fren yapmasıyla çocuk aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koştu. Çocuk aracın altından çıkarılarak olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmazken ayağının kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde çocuk marketten çıkarak bir anda koşmaya başlıyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan araç ise küçük çocuğa çarpıyor. Aracın altına düşen çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar aracın altından çıkartıyor.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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