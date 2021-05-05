Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı.

Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın altında bulunan bisiklet 2 çocuk tarafından çalındı. Olay, sitenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki küçük çocuğun apartmanın altında bulunan bisikleti elleriyle sürerek olay yerinden yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü.

Ailesinin karne hediyesi olarak aldığı bisikletin çalınmasına çok üzülen 10 yaşındaki Batuhan Veli Akyürek, bisikletinin bulunmasını istiyor. Görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan Batuhan, bisikletini alanlara, "Eğer bu haberi görürseniz lütfen bisikletimi geri getirin" çağrısında bulundu. - MERSİN

Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:09:18. #1.16#

title