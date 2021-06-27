Küçük çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdiler

Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki çocuğun bisiklet hayalini öğrenciler aralarında topladıkları parayla gerçekleştirdi.

Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki çocuğun bisiklet hayalini öğrenciler aralarında topladıkları parayla gerçekleştirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki E.K.'nın bisiklet hayalini Erzurum Bilge Koleji öğrencileri gerçekleştirdi. Öğrenciler aralarında topladıkları paralarla satın aldıkları bisikleti E.K.'ya teslim ederken kurallara uymasını istediler.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Bir çocuğun bisiklet hayali olduğunu öğrendik. Öğrencilerimiz de bu hayali kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyledi. Öğrencilerimiz aralarında topladıkları para ile satın aldıkları bisikleti öğretmenleri eşliğinde çocuğa hem karne hem de bayram hediyesi olarak teslim etti. Çocuklarımızın mutlu olması bizim için önemli. Hem bisikleti satın alan bizim öğrencilerimiz hem de bisiklet hayali olan çocuk mutlu oldu" diye konuştu.

Ailesinin kendisine bisiklet alma imkanı olmadığını söyleyen E.K., "Mahallede benden başka her çocuğun bisikleti vardı. Çok mutlu oldum. Bu bisikleti, benim gibi bisikleti olmayan biri olursa onunla paylaşacağım" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı