Küçük çocuğun baba özlemi yürekleri dağladı: Seni rüyalarımda görüyorum

04.09.2019 15:57

2 yılı aşkın süredir babasını göremeyen küçük çocuk babasına olan özlemini "Seni rüyalarımda görüyorum, hatta bazen konuşuyorum, babamı sevdiğimi söylüyorum" dedi. Oğlum "Seninle Diyarbakır'a gelirsem bana kızacaklar" sözleriyle ifade etti.

Baba Uğur Balin'in her fırsatta çocuğunu görme çabaları sonuçsuz kalıyor. Görüşmeyi bir şekilde engelleyen anne ve üvey baba üstelik çocuğu babasına karşı dolduruyor.

ÖZ BABASININ TERÖRİST OLDUĞUNA İNANDIRDILAR

Annesi ve babası 2013 yılında boşanan küçük çocuk, annesinin engellemeleri sebebiyle görüşemiyor. İddiaya göre; çocuk annesi ve üvey babası tarafından, öz babasının terörist olduğuna inandırıldı. Küçük çocuk "Siz teröristsiniz, senin kardeşlerin de terörist. Senin evine terörist geliyordu. Ben bu yüzden seni istemiyorum. Sen benim babam değilsin. Benim babam Hüseyin Şık. Annem bana öyle söyledi, beni reddedebilirsin. Bir daha yanıma gelmeyebilirsin." ifadelerini kullandı.

"SENİ RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM"

Öğretmen ve sağlıkçı eşliğinde yapılan 4 saatlik görüşmenin ardından "Seni rüyalarımda görüyorum, hatta bazen konuşuyorum, babamı sevdiğimi söylüyorum" dedi. Oğlum "Seninle Diyarbakır'a gelirsem bana kızacaklar" ifadelerini kullanması yürekleri paramparça etti.