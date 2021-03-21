Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
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Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

21.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:13
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

ŞANLIURFA'da, Aziz Ç.'nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı.

ŞANLIURFA'da, Aziz Ç.'nin, yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüler, tepki topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı.

Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.Güvenlik güçlerinin görüntülerle ilgili başlattığı belirtildi.


Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı
Küçük çocuğa tokat atıp, sigara içirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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