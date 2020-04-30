Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
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Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
30.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:42

Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi Beyoğlu'nda mahalleli çocuğa taciz girişiminde bulunan sapığa linç girişiminde bulundu Zanlı polis ekiplerince elleri ters kelepçelenerek gözaltına alındı Beyoğlu'nda 5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından...

Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Beyoğlu'nda mahalleli çocuğa taciz girişiminde bulunan sapığa linç girişiminde bulundu

Zanlı polis ekiplerince elleri ters kelepçelenerek gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı'da gerçekleşti. İddialara göre 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşlarındaki sapık, küçük kıza burada taciz girişiminde bulundu. Bu sırada oradan geçmekte olan 4 kişilik grup küçük kızın çığlıklarını duyarak olay yerine geldi. Birilerinin geldiğini fark eden adam, kaçmaya başladı. Çevredekilerin son anda yakaladığı sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından arkadan kelepçeleyerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu görüldü. Taciz girişiminde bulunulan kız çocuğu muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Çocuk yanımıza koşarak 'abi kurtarın beni' dedi

Küçük kızı son anda kurtaran bir vatandaş "Buradan bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi oradan geliyor falan diye düşündüm. Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak 'abi kurtarın beni' dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Önce buradan geldi sonra buradan bizden kaçamayacağını anlayınca şuradan kaçmaya başladı zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken kaçamadan oradan başka arkadaşlar yakaladı" diyerek yaşananları anlattı.

Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Kaynak: İHA

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