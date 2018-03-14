Küçük Çocuğa Sigara İçiren Adamın Görüntüleri Büyük Tepki Çekti
Suudi Arabistan'da küçük çocuğa sigara içiren adamın görüntüleri büyük tepki çekti. Çocuğun babasının kuzeni olduğu açıklanan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suudi Arabistan'da üç yaşındaki çocuğa zorla sigara içiren babanın görüntüleri büyük tepki çekti.
SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ
20'li yaşlarından olduğu söylenen kimliği belirsiz adamın, kucağın oturttuğu çocuğa sigara içirmesini gösteren videoda arka plandaki adamların gülme sesleri de duyuluyor. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Mojeb, adamın tutuklanmasını emretti ve adam ertesi gün tutuklandı.
BABA, "NİYETİ İYİ" DEDİ
Polis sözcüsü Ziad Al-Rikaiti, adamın Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaletinde yaşadığını ve çocuğun akrabalarından birinin oğlu olduğunu söyledi. Adını vermeyen küçük çocuğun babası, daha sonra tutuklanan adamın kuzeni olduğunu ve niyetinin iyi olduğunu iddia etti. Çocuğun ağzına sigara koymak gibi kötü bir alışkanlığa sahip olduğunu iddia eden adam, kuzeninin ona bir ders vermek istediğini ifade etti.
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Hayatım da gördüğüm en cahil en merhametsiz insan !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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mercimek beyinliCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sigara içilmez , dumanlanır...sigara süt, ayran, su, çay değildirCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırSSSSSSS: fetva vermeyin. . . sigara içilmez dogru. . . sigara çekilir. . .1 Yayından Kaldır7:DİL BİLİMCİ: içmek kelimesinin kökü olan iç, burada insanın iç kısmını ifade eder. içmek fiili de ağızdan içe almak olarak değerlendirilir. çay içmekteki gaye bir sıvıyı insanın ağız yolu ile içine almasıdır. sigaranın da dumanı ağız yolu ile insanın içine çekildiğinden dolayı kullanım doğrudur. dumanlanma ifadesi kullanılamaz.Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın2 1 Yayından Kaldır