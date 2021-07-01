Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da pitbullun saldırdığı 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahipleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal'da pitbullun saldırdığı 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahipleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin cinsinin pitbull ve yasaklı ırk olmadığını öne süren şüpheliler, olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Olay, Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde 28 Haziran'da meydana geldi. Hüseyin A.'nın küçük çocukların oynadığı sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirdiği sırada ağızlık bulunmayan köpek, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğa 30 dikiş atılırken, çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında köpeğin sahipleri gözaltına alındı.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÜZGÜNÜM"

Şüphelilerden Fatih A., emniyetteki ifadesinde, "Olayın yaşandığı gün evde değildim. Köpeğimin cinsi pitbull değildir. Amerikan Staffordshire Terrier cinsidir. Yasaklı ırk değildir. Beslenilmesi ve sahiplenilmesi yasaldır. 15 günlükken sahiplendim. Devamında abim Hüseyin A. köpeğe bakmaktaydı. Şu ana kadar mahalledeki tüm çocuklarla oynayan bir köpekti. Bu güne kadar kimseye saldırısı olmamıştı. Ayrıca aşıları da tamdır. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"YASAKLI IRK OLMADIĞINDAN DOLAYI AĞIZLIK TAKMADIM"

Abisi Hüseyin A. ise, "Olay günü köpeğimi evimin önünde gezdiriyordum. Yasaklı ırk ve saldırgan olmamasından dolayı ağzında ağızlık kullanmamaktaydım. Bir anda komşumun çocuğunun sol ayağını ısırdı ve çevredeki insanlarla birlikte köpeği uzaklaştırmaya çalıştık. Çocuğu köpekten kurtardık, annesi ve babası çocuğu hastaneye götürdü. Ertesin gün evlerine ziyarete gittik ve özür diledik" diyerek yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Fatih A. ve Hüseyin A. "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve haftada 1 gün imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest
Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest
Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest
Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi
Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yavru köpeği zehirli okla vurup, canına kıydı
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Yavru köpeği zehirli okla vurup, canına kıydı
Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İbrahim Selim Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçük çocuğa saldıran pitbullun sahipleri adli kontrol şartıyla serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:12:15. #1.15#

title